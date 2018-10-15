台股萬點大關再度失守 華銀備妥銀彈還有20到30億元可加碼

台股今 (15) 日大跌逾百點，萬點大關再度失守，公股行庫備妥銀彈準備隨時進場護盤，華南銀行透露，自營部門加長投投資台股部位共 230 億元，目前還有 20 到 30 億元可加碼。

10 月股災不僅讓投資散戶哀鴻遍野，公股行庫資本利得也跟著縮水，華銀主管透露，9 月投資股票資本利得還有 13%，但這波 10 月股災來的又急又快，讓投資報酬率幾乎打平，但整體而言，高股息的殖利率還有 5%。

華銀曾在 4、5 月時砸了近百億布局高股息部位，並參與高殖利率個股的除權息，股息收入約 5 億多元，到了 9 月底，若不計股息收入，光靠價差投報率約 13%，但這波 10 月股災，若不計股息投報率幾乎打平。

華南金控暨銀行董事長吳當傑認為，今天台股跌幅雖深，但並未失序，而且從政府公布的數據來看，台股基本面仍然穩健，跌深反而是個投資決策的好時點。

吳當傑曾經擔任國安基金執行秘書，他回憶，在擔任國安基金操盤手期間，正好遇上人民幣劇貶，亞幣跟著競相貶值，股市一度湧現恐慌性拋售潮，國安基金在台股加權指數 7600 多點進場護盤，護盤時間長達 200 多天，投資報酬率達 6.6%。

華銀曾在在 4、5 月時砸了百億元布局高股息個股，並積極參與高殖利率個股的除權息，因此多了 5 億多元的股息入袋，統計到 9 月底，不計股息收入，光以股價價差投報率約 13％多，但這波 10 月股災，如果不算股息收入，投報率可說幾乎打平」。