橋水基金：美國經濟正從「火爆」轉向「平淡」 這波市場大跌只是開始

面對日益偏緊的貨幣政策環境，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）聯席投資總監 Bob Prince 發出了警告。

在英國金融時報刊登的採訪稿中，Bob Prince 表示，由於聯準會推進貨幣政策正常化進程開始對經濟活動構成衝擊，並令金融市場承壓，美國經濟面臨繁榮減速的局面。

在 Bob Prince 看來，近期的美國股市動盪代表着今年以來強勁的經濟和企業盈利增長都極有可能觸及頂峰，這是因為整體利率攀升，以及減稅利多效應趨弱。

「投資者對未來盈利增長的很多樂觀情緒已經反映在了股票估值上。但由於美國經濟正在從火熱轉向平淡，我們正處於一個轉折點上。」

不過，Bob Prince 並不認為貨幣政策收緊帶來的負面影響將是更大的金融市場暴跌，而只是會承受較大的下行壓力。

Bob Prince 並不是唯一一個擔憂美國經濟前景的橋水高管。他的搭檔、另一位聯席投資總監 Greg Jensen 早在 6 月份就在一篇市場觀察報告中表示，美國經濟正走向擴張周期的尾聲，因此他們幾乎看空一切金融資產。

當時 Greg Jensen 警告稱，2019 註定是危險的一年。他給出了兩個理由：財政刺激的利多效應在逐步減退，聯準會收緊貨幣的影響將走向巔峰。

橋水創始人瑞 · 達利歐（Ray Dalio）則在上個月中旬做客 CNBC 時表示，儘管未來幾個月內不會有危機爆發，但下一場衰退並不遙遠。當前這輪持續到第七年的經濟擴張還能再持續兩年左右。此後，衰退將催生一場更緩慢、更嚴重的危機。

更關鍵的是，「我認為下一次危機會更為嚴重，處理起來也更棘手。新一輪危機將不會跟此前一樣是一次大爆炸式，而將是一場增長更緩慢、收得更緊的債務危機，並將帶來更大的社會影響和國際影響。」

有鑒於此，達利歐當時建議，由於「隨著時間的推移風險在逐漸增加」，投資者應當在美股市場中「更具有防禦性」。