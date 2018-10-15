〈銀行辦人民幣業務〉存款居高不下 央行：有人轉向其他人民幣資產不認賠

台灣央行今 (15) 日指出，9 月人民幣兌美元貶值僅 0.62%，央行官員強調，雖人民幣貶幅趨緩，但非鼓勵民眾買人民幣，據私下了解的狀況是，銀行理專會建議民眾若有人民幣存款產生匯損，可改買人民幣計價的其他理財商品，也因此，導致部分投資人採行此方式先不認賠。

然而，市場研調機構一般認為，短期人民幣趨貶態勢已成形，如瑞銀 (UBS) 最新報告指出，若美中貿易戰進一步升級，人民幣恐貶至近 7.5 元。

可觀察到，今日人民幣兌美元中間價報 6.9154 元，較前一交易日下調 34 個基點，跌幅 0.05%，已創近 2 年來新低，投資人若要改採其他人民幣投資方式，也須留意趨勢。

央行指出， 9 月人民幣兌美元貶值僅 0.62%，較 7-8 月的震盪緩和，雖市場憂心人民幣趨貶，據央行的了解是，人民幣存款居高不下是因「市場還是有基本盤」。

央行也表示，不僅是人民幣有這樣的狀況，過去包括紐幣、南非幣等其他幣別都有同樣的現象。

根據央行提供的資料，人民幣定存利率最高水準，目前是外商渣打銀行推出的 1 年期年息 3.8%。

而其餘各天期比較，1 個月、3 個月、6 個月和 9 個月期利率最高均是日盛銀行，分別為 2.9%、3.25%、3.6%、3.6%，央行認為，日盛銀也許是有其他商品運用需求。