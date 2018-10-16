美國零售數據不佳令美指承壓 人民幣中間價上調35點

新浪財經訊 10 月 16 日，美國零售銷售數據不佳令美元指數承壓，人民幣中間價報 6.9119，上調 35 點，上一交易日中間價報 6.9154，在岸人民幣上一交易日收報 6.9270。

美國零售銷售數據不佳 美元指數承壓

美國經濟數據意外低迷的表現更令美元指數一度承壓失守 95 關口。素有 “恐怖數據” 之稱的美國零售數據報告顯示，9 月美國零售銷售增幅僅有 0.1%，遠低於預期的 0.6%，且扣除燃料和食品的核心零售銷售數據更是出現 0.1% 的負增長。這一狀況令投資者在第一時間大跌眼鏡。美國股市也在早盤承壓低開。

雖然，樂觀人士將此狀況解讀為 9 月消費者活動受到了颶風的影響，但仍有憂心忡忡的投資者擔心貿易領域的紛爭或許已對美國經濟造成了不良影響。而之後美國財政預算赤字擴大到了 2012 年以來最高水平的狀況，也令市場情緒緊張。於是，美國股市在日內幾經震盪後，最終仍在接近日低的水平報收，雖然整體跌幅並不大，與上週的暴跌不可同日而語。

投資者一直擔心，在特朗普的減稅增支財政政策下，美國財政赤字與政府債務水平的持續上升將帶來實體經濟層面的隱憂。然而，這種憂慮在歐洲市場上卻已經被攤到了檯面上，上月底以來，在意大利政府一意堅持要把下一財年的赤字率維持在佔 GDP 達 2.4% 水平，而不是歐盟規定的上限 1.6% 以內後，圍繞此狀況的市場動盪已持續多時。

中美利差收窄對人民幣衝擊減弱

中美利差從年初 140 個基點縮減至 40 個基點，但中國外匯儲備僅僅減少約 600 億美元，沒有像 2015-2016 年般出現較大的資本流出壓力；近期央行採取的一系列跨境資本流動管理措施，令熱錢外流速度驟降，導致 “中美利差收窄—資本流出中國回流美國—人民幣走弱” 的沽空投資策略難以成功，給人民幣匯率帶來了巨大支撐。

一位香港銀行外匯交易員向記者透露，中國央行沒有釋放提高中美利差的聲音，因此一些對沖基金在 10 月 15 日當天加大人民幣沽空力度，導致境內外人民幣兌美元匯率一度雙雙跌破 6.93 整數關口，但隨著美元指數回調，截至 19 時境內外人民幣兌美元匯率又回到 6.92 上方，表明外匯市場意識到中美利差收窄對人民幣下跌的衝擊力度日益減弱。

一位與會的歐洲大型銀行人士則強調，相比中美利差縮減帶來的匯率下跌壓力，當前國際大型銀行更關注的是，當前人民幣貶值壓力是否會導致央行再度犧牲人民幣國際化進程，轉而維護人民幣匯率穩定。

“若境內金融市場持續開放令境外機構持有的人民幣資產額度持續增加，足以抵消中美利差收窄所衍生的資本流出壓力，從而成為人民幣平穩、雙向波動的壓艙石。” 一位美國對沖基金經理指出。

央行表態不會競爭性貶值

中國人民銀行行長易綱 14 日在國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行巴厘島年會上表示，中國會繼續讓市場在人民幣匯率形成中發揮決定性作用。中國不會進行競爭性貶值，不會利用匯率作為解決貿易摩擦的工具。這一表態也與 IMF 成員國在 13 日發布的一份公報中作出的加強貿易對話承諾相一致。

中信證券研究部固定收益首席分析師明明認為，這一表態表明央行不會主動加快人民幣貶值的進程，同時對於人民幣國際化也不再是短期的目標，將是市場自發完成的過程。總的來看，易綱的表態短期看可以打消人民幣快速貶值的預期，人民幣匯率大概率保持在 7 以內震盪；長期來看，若寬信用未能傳導、寬貨幣持續，匯率自然處在一個承壓的環境中。