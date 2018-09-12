中磊大手筆萬張庫藏股護身 盤中股價大漲6%

今年受中美貿易及缺料拖累的網通大廠中磊 (5388)，在上半年財報不佳，市場憂心貿易戰影響下，短短五個月股價大跌 4 成，跌破 50 元大關，為捍衛股價，中磊 11 日宣布實施庫藏股買回 1 萬張，是有史以來最大規模，激勵股價大漲 6%。法人認為，在庫藏股護身下，中磊股價短線有機會止穩，不過，中國電信、系統商營收占比高，在中美貿易戰下，未來營運仍否好轉還要觀察。中磊上半年受到中美貿易影響加上原物料缺乏影響，第二季本業獲利較前一季腰斬，雖然主動放棄低毛利訂單，毛利率守住 13%，但營收規模大減仍導致獲利大縮水，加上匯兌利益進補，EPS 為 0.56 元，累計上半年獲利年減 41%，EPS 為 1.32 元。



總經理王煒在法說會中強調，只要下半年中美貿易戰不再惡化，下半年營運就可望回春，有機會較上半年出現雙位數成長，而中磊營收也確實好轉，剛宣布的 8 月合併營收 30.37 億元創下今年次高，相較於上月成長 11.47%。



為了挽救跌跌不休的股價，中磊今年 4 月以來，短短五個月股價大跌 4 成，跌破 50 元大關，宣布自 9 月 12 日至 11 月 9 日止，買回 1 萬張庫藏股，價格區間落在每股 34.3 元至 86.3 元間，買回的庫藏股將用來轉讓給員工。



法人則表示，在庫藏股護身下，中磊股價短線有機會止穩，不過，中磊過去在中國佈局深遠，電信、系統商等相關營收占比高，在美中貿易戰遲遲未畫上句點，甚至有擴大可能下，未來營運還要觀察。