中磊第八度參展寬頻世界論壇 搶攻超高速網路商機

電信寬頻設備大廠中磊電子 (5388) 今(15)日宣佈，第八度參展全球寬頻產業年度盛會 Broadband World Forum 2018(寬頻世界論壇，簡稱 BBWF 2018)，展出雙主軸核心產品：「超寬頻網路(Ultra-Broadband Network)」及「智慧物聯網解決方案(Smart IoT Solution)」。中磊總經理王煒表示，寬頻服務日新月異，用戶對頻寬需求激增，在既有基礎建設快速升級、靈活佈署，並提供用戶高速寬頻上網的使用體驗，將成為電信服務營運關鍵。



中磊全球布局效益展現，歐洲市場已成為年度成長重心之一。BBWF 2018 將於 10 月 23 日至 25 日於德國柏林舉行，全球逾 300 家電信大廠及系統服務商皆將與會，針對下世代寬頻技術發展及應用進行廣泛交流。本次參與此次 BBWF 2018，將透過與歐洲電信客戶互相交流，掌握市場需求，展現中磊於電信寬頻領域之領先地位。



隨著 4K/8K 高畫質影音串流、物聯網、雲端運算等新興應用蓬勃發展，固網與行動寬頻技術同步邁入數千兆位元 (Multi-Gigabit) 新紀元。中磊將展示全系列 Multi-Gigabit 超寬頻接取設備，支援最新技術如 XGS-PON、212MHz G.fast、35b VDSL 與 11ax WiFi 整合型 IAD、新世代家庭閘道器等產品，協助電信客戶搶攻 10Gbps 以上之超高速網路商機。電信營運商可於現有基礎建設進行升級，大幅降低網路佈建成本。



此外，亦將動態展示智慧物聯網平台，藉由整合技術夥伴之各式應用至智慧閘道器上，依電信客戶需求提供客製化服務，建構專屬之智慧控制、數位多媒體、網路優化、分級保護控制 (Parental Control) 等加值服務。

