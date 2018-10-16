[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄10/15 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5876 上海商銀 10/15 上市增資 10/08-10/11 4000 32.28 32.28 華南永昌 01 10/12 109187 6640 均華 10/17 初上櫃 10/11-10/15 435 37.50 37.50 凱基 01 10/16 13039 6654 天正國際 10/17 初上櫃 10/11-10/15 733 73.58 73.58 台新 01 10/16 10352 4767 誠泰科技 10/23 初上櫃 10/17-10/19 565 18.00 18.00 凱基 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。