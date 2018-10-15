聚陽Q3稅前EPS 3.49元賺贏上半年 全年獲利可望雙位數成長

成衣廠聚陽 (1477-TW) 今 (15) 日公告第三季自結獲利，受惠迎來出貨旺季，加上 ASP 提升，第三季稅前盈餘 7.29 億元，季增 128%、年增 20.7%，每股稅前盈餘約 3.49 元，單季賺贏上半年；目前聚陽第四季訂單滿載、能見度看至明年第一季，加上調漲反映原料成本下，法人估今年營收年增近 1 成，獲利年增表現可望優於營收增幅。

聚陽 9 月營收 31.38 億元，月增 48.13%、年增 23%，營益率 9.5%，月增 1.03 個百分點、年增 0.37 個百分點，稅前盈餘 3.03 億元，月增 53.9%、年增 39.1%，每股稅前盈餘 1.45 元。

聚陽第三季營收 76.29 億元，創歷史單季新高，季增 5 成、年增 1 成，營益率 9.11%，季增 2.29 個百分點、年增 0.44 個百分點，稅前盈餘 7.29 億元，季增 128%、年增 20.7%，每股稅前盈餘約 3.49 元，單季賺贏上半年。

累計聚陽前三季營收 178.26 億元，年增 4%，營益率 8.07%，年增 0.2 個百分點，稅前盈餘 14.55 億元，年增 15.3%，每股稅前盈餘約 6.95 元。

進入第四季，聚陽目前訂單滿載，可望推升全年營收年增近 1 成，加上公司調整報價反映成本，法人估，聚陽全年毛利率可望回到 20% 水準，年增 0.5-1 個百分點，整體全年而言，受惠毛利率走貶與匯率帶動，全年獲利年增幅，有機會優於營收表現。

聚陽明年第一季訂單確認率已達 6 成，公司認為，主要是下游庫存水位下降，及品牌客戶實施供應商集中化，公司也透露，已逐漸感受到美中貿易戰帶來的轉單效應，預期營運可望持穩成長。