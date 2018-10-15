高加值產品出貨待發酵 百和前3季獲利衰退22% EPS 3.27元

百和 (9938-TW) 今 (15) 日公布最新獲利狀況，自結前 3 季稅後純益 9.74 億元，年減 22.6%，每股純益 3.27 元；主因在於，面臨同業競爭，使百和鞋面產品出貨動能略有趨緩，而高加值產品的出貨，則有待明年發揮效益。

百和自結 9 月稅後純益為 1.03 億元，較 8 月微增，年減 43.25%，每股純益為 0.35 元，第 3 季稅後純益為 2.9 億元，季減 8.8%，年減 37.2%，累計前 3 季稅後純益稅後純益 9.74 億元，年減 22.6%，每股純益為 3.27 元。

法人指出，百和鞋面產品在同業競爭下，去年第 4 季起出貨動能趨緩，而今年集團將跨入航太、醫療等領域，包含醫療氣切帶、民航機座椅等，預期相關效益將從 2019 年起陸續發酵。

而百和持續擴大越南布局，繼越南新造工業區設廠後，投資 8 億元在黎明春第三工業區規劃的新廠，預計明年第 2 季投產，主要生產黏扣帶、織帶、鞋帶等產品。此外，百和印尼廠第 2 期去年底完工後，開始生產黏扣帶、織帶及鬆緊帶產品，並陸續通過 Nike、UA 等國際大廠認證，也有利於後續接單。

百和集團近年來投入梭織一片式雙面繡及針織經編緹花網布，法人也看好相關效益持續發酵。