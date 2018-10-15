雲品母公司雲朗旗下「雲水之都」獲選「威尼斯最佳酒店」第三名

雲品 (2748) 母公司雲朗觀光集團，今宣布旗下位於威尼斯的「雲水之都」（Palazzo Venart Luxury Hotel）獲選本月份世界權威旅遊雜誌《Conde Nast Traveler》所評選的威尼斯最佳飯店，獲得 95.24 分，僅次於凱賓斯基酒店 (Kempinski) 與安縵(Aman)，獲得第三名。雲朗表示，榮獲該獎是雲水之都得到「2017 年全球最佳新進酒店」（The 2017 Hot List）與 2017 年中加入立鼎世酒店集團（The Leading Hotels of the World）會員飯店後，成功晉升國際酒店排行，提升了台灣飯店業與文化創意的國際形象，此外，飯店中的 GLAM 餐廳，也獲得米其林一星評鑑，這也是義大利首次有台灣飯店集團餐廳獲得米其林的國際肯定。



雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，「雲水之都」能名列「威尼斯最佳酒店」前三名，是對於台灣自創品牌的榮譽肯定，雲水之都細膩地在文化與歷史上的還原，更明確地顯示出全球旅客對於文化、藝術旅遊的重視程度。