宏達電9月營收創15年新低 盤中股價改寫掛牌新低

宏達電 (2498) 9 月自結合併營收為 12.6 億元，月減少 9.35%、年衰退 80.71%，創 2003 年 5 月以來新低，累計前三季自結合併營收為 196.1 億元，年減少 57.72%。盤中股價一度下殺至 34.7 元，再創掛牌以來新低價。Sony mobile 台灣區總經理林志遠日前曾表示，今年台灣整體智慧機市場的出貨應該會比去年少，降幅恐達 10%，去年台灣整體市場出貨約 800 萬支，衰退的機款分布在各個價格帶，衰退主因是因為 5-9 月市場持續消化母親節檔期 499 資費大戰後遺症，而大環境也是有影響。



受到智慧型手機市場萎縮，加上 VR 還未有效挹注業績，使得宏達電 9 月營收持續走低，宏達電預計今年底前將開賣區塊鏈手機，搶攻區塊鏈商機。