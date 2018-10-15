優化服務與新品開發費用增加 一零四Q3稅前淨利年減8.27%

一零四 (3130) 第三季受到費用增加所致，單季稅前淨利較去年同期下滑逾 8%，而第三季營益率 23.18%，雖較上半年回升，但仍較去年同期 26.70% 下滑。一零四表示，第三季營業淨利下滑，主要為優化服務與加速新產品開發的相關費用增加所致。 一零四今日公布第三季自結合併營運數字，第三季營收 4.14 億元，較去年同期成長 3.35%；營業淨利為 9600 萬元，較去年同期下滑 10.33%；稅前淨利為 1.03 億元，較去年同期下滑 8.27%。



一零四累計前三季營收 11.96 億元，較去年同期成長 3.45%；累計營業淨利 2.62 億元，較去年同期下滑 7.11%；累計稅前淨利 2.83 億元，較去年同期下滑 5.76%。