一零四銀髮銀行攜手台中市 長照平台今上線

一零四 (3130) 旗下 104 銀髮銀行致力於解決上班族的隱形照顧問題，今宣布與臺中市政府簽訂合作備忘錄，共同規劃臺中長照地圖查詢平台，預計 10 月份將再新增評價功能，讓服務透明化，以提昇服務品質。看好銀髮照護的媒合需求，一零四於 2015 年成立銀髮銀行建構中高齡照護資源平台。一零四表示，「臺中長照地圖」為全台首創提供一案到底優質長照服務之整合平台，提供完整長照服務單位名單、位置、服務項目、服務區域一目瞭然，也可透過服務使用者留言功能，可隨時與單位聯繫，並設計跨裝置友善操作介面，在操作上更為便利，為全國首創「一案到底、一站式整合服務」的跨專業團隊在地長照資訊平台，幫助長照需求家庭在有特色的照顧生活館中快速找到合適的服務單位。



台中副市長林依瑩指出，臺灣人口結構正面臨快速老化，根據內政部資料，今年 3 月底臺灣的老年人口比率已超過 14%，正式進入「高齡社會」，老年人口在亞洲排名第 3。以臺中市而言，老年人口比率也達到 11.7%，目前已有 9 個行政區達「高齡社會」。因此，配合衛生福利部長照 2.0 政策，積極推動社區整體照顧服務體系，讓民眾享受全國佈點最多的長照服務以提升民眾參與之可近性。