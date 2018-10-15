健和興前三季EPS 2.23元 Q4車用產品出貨增 毛利率估回溫

端子連接器廠健和興 (3003-TW) 今 (15) 日公告第三季自結獲利，受原料銅價走揚，以及匯損影響，單季稅後純益 1.29 億元，季減 15.7%，年減 11%，每股純益 0.8 元，累計前三季每股純益 2.23 元；健和興指出，日前銅價回落，第四季成本估將改善，加上高毛利車用產品出貨，有助毛利率回溫，且美中貿易戰可望帶來轉單效益，第四季可望淡季不淡。

健和興第三季營收 9.36 億元，連二季創歷史單季新高，季增 3.28%；年增 10.94%，營益率 16.26%，季減 2.41 個百分點，年減 4.5 個百分點，稅後純益 1.29 億元，季減 15.7%，年減 11%，每股純益 0.8 元。

累計健和興前三季營收 26.17 億元，年增 4.18%，營益率 19.14%，稅後純益 3.52 億元，年減 8.3%，每股純益 2.23 元。

健和興指出，第三季主要受到銅價遞延影響，導致原料成本提升，侵蝕毛利，且業外產生外幣評價損失，加上今年營所稅稅率調高影響，導致營收較前季、去年同期衰退。

不過健和興強調，進入第四季後，可望受惠美中貿易戰，迎來轉單效益，營收估將僅次於第三季，而前季銅價回落修正，將反映在第四季原料成本上，加上高毛利的車用產品陸續出貨，均有助毛利率回溫，在營收帶動下，單季獲利亦不看淡。