若美國制裁沙烏地阿拉伯 油價可能漲至200美元 甚至再加倍

由於沙烏地阿拉伯可能涉及一名反對派記者的失踪案件，目前福特汽車董事長福特與摩根大通銀行執行長戴蒙均選擇退出在沙國舉行的一場會議。

此前，已有多位著名企業家與媒體退出了此一會議，包括 Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 與 CNN 及金融時報等媒體。

但是，美國財政部長梅努欽仍計畫與會，因為由沙國流入的現金，實在難以抵擋。

由於全球要求懲罰沙烏地阿拉伯的威脅，日益升高，包括美國可能進行制裁，撼動了該產油國，並引發了強烈反彈。

一位沙國官員告訴沙國官方媒體說：「沙國強調完全拒絕任何威脅及破壞沙國的企圖，無論是威脅進行經濟制裁，使用政治壓力，或重複錯誤的指控，沙國還強調，若遭遇任何行動，將以更大的行動回擊。」

隨後沙國 Al Arabiya 衛星電視台總經理 Turki Aldakhil 警告，油價可能出現爆炸性漲勢。

他在一篇專欄中寫道：「如果美國對沙烏地阿拉伯進行制裁，我們將面臨經濟災難，進而動搖整個世界。如果油價上漲至 80 美元，讓川普總統感到忿怒，要知道沒有人能排除油價上漲至 100 或 200 美元，甚至再加倍的可能性。」

「這種亂象最終將讓整體回教世界投向伊朗，」Aldakhil 說。「若華盛頓對利雅德進行制裁，美國以為只會搞砸利雅德，其實還會重傷美國自己的經濟。」