Sony 推出復刻迷你版PlayStation Classic 內建20款經典遊戲

繼任天堂 (7974-JP) 推出復刻版紅白機後，遊戲界似乎吹起了一陣復刻風。Sony(6758-JP) 於昨日 (19 日) 也宣布將推出初代 PlayStation 遊戲機的迷你版本，搶在聖誕節前夕推出，來吸引懷舊玩家並跟上這股復刻潮流。

全新推出的復古遊戲機 PlayStation Classic 售價為 99 美元，Sony 在新版中預裝了 20 款遊戲，可能因地區而異，包括在當時紅及一時的「最終幻想 VII」、「鐵拳 3」、「實感賽車 4」和「荒野兵器」等經典遊戲，Sony 表示，這修遊戲將再次成為粉絲的最愛。隨新機也將搭配兩支初代的控制器，PlayStation Classic 預計將於 12 月 3 日在北美、日本和歐洲地區推出。

迷你復刻版 PlayStation Classic (圖: 彭博社)

就像任天堂的復刻迷你游戲機一樣，PS Classic 的尺寸大約是原始版本的一半，能用單手握住。遊戲機能夠通過 HDMI 連接到電視，並通過標準 Micro USB 來充電。

去年，Sony 的競爭者任天堂重新發布的超級任天堂 (SNES) 並取得了巨大的成功，在截至今年 3 月 31 日，SNES Classic 在全球共銷售了 528 萬台。該版本是任天堂初代 NES 的重新改版推出，初代 NES 在 2016 年的聖誕旺季中是最搶手的產品之一。

PlayStation Classic 作為 Sony 首款復刻遊戲機產品，預期將隨著 PlayStation 4 繼續在遊戲機市場中佔據主導地位。最初的 PlayStation 於 1994 年 12 月在日本首次亮相。據遊戲網站的數據顯示，迄今為止，Sony 已售出約 8200 萬部 PS4。

雖然經典版本很受歡迎，但在性能上、繪圖顯示和遊戲技術體驗上仍然無法與最新型號的 PS4 相比。「這不是一個與財務相關的舉動，Sony 是在向起始點致敬，」Bloomberg Intelligence 消費電子產品分析師 Jitendra Waral 表示:「從長遠的角度來看，Sony 仍將火力集中在 PlayStation Network、PS4 和 PS4 Pro 上。」