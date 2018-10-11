〈每日外資外匯觀點〉升息「瘋」？美元明顯跌勢恐在選舉中期

美股三大指數周三崩跌，川普發言抨擊美國聯準會「瘋了」，再次指責貨幣政策過於收緊；此外，英國脫歐協議談判傳出更樂觀的聲音，使得英鎊飆升，美元承受更大壓力，日圓也順勢升至 112.53 的近兩年高點。

FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 指出，退歐協議傳出樂觀消息進一步助漲歐元，短線在 1.146 附近打底完成，仍有上漲空間；但匯價受限於 100 日及 200 日均線，1.16 壓力沈重，長期仍偏下跌趨勢。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

脫歐談判的歐盟代表巴尼耶 (Michel Barnier) 暗示即將達成脫歐協議，激勵英鎊飆升，英鎊兌美元飆升至 1.3209，為 9 月 26 日以來最高水平，短期仍有上漲的動力，不過，過去兩個月 1.1375 形成上檔壓力，在未突破前，建議保持謹慎。

美元指數中期選舉可能出現明顯修正

荷蘭合作銀行策略師 Chris Turner 表示，川普對聯準會升息的抨擊內容與前兩次差不多，倒是在中期選舉之際，可能出現較大修正。

大和證券資深匯率分析師 Yukio Ishizuki 指出，美債殖利率上升顯然支撐了美元走勢，儘管美元短期可能出現賣壓，但不會持續太久，將再次啟動漲勢。

德國商業銀行分析師 Antje Praefcke 認為，如果美債殖利率在川普發出抨擊升息的聲音後仍然上漲，就意味著市場預期明年聯準會升息的立場將更為強硬，短期美元仍受到買盤需求的支撐，歐元恐怕暫時失去吸引力。