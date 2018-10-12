川普貿易戰怎打的？中國大陸出口還是大幅上升

中國大陸龐大的出口機器，似乎根本不把貿易戰當一回事。但是這種情況還能持續多久，則讓人懷疑。

中國政府週五公布，9 月出口較去年同期上升近 15%，高於預期，亦較 8 月強勁。

川普政府於今年夏季對 500 億美國中國出口商品提高關稅。然而，今日數據却顯示，面對第一波新關稅，中國已輕騎過關。

由於投資人開始更加擔憂中國經濟的健康情況，過去六個月，人民幣兌美元重貶了約 9%，這恰巧有助推升中國出口。

9 月，中國對美國的貿易順差達到 340 億美元，再度創新高點。這巨額順差正是川普總統對中國發動貿易戰的主因之一。

由於美國新一輪關稅於 9 月底開徵，中國出口商也可能在開徵前，提前加速出口銷售。

9 月 24 日，美國正式對額外 2000 億美元的中國商品課徵關稅 10%。

這項新的措施將讓中國出口商很難再維持 9 月的強勁表現。加上未來幾季，全球經濟成長可能進一步冷却，而美國的關稅稅率將再度提高，中國出口的難度也可能更加升級。

目前，國際環境有許多不確定與不穩定的因素，中美貿易磨擦將持續升高。

川普政府計畫於年底，針對這波 2000 億美元的中國商品，進一步提高關稅，由 10% 提高至 25%。川普總統甚至說過，他準備對所有中國出口至美國的商品提高關稅，去年該商品金額逾 5000 億美元。