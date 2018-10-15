【異動股】通信板塊高開高走 廣和通(300638-CN)漲停

今早，通信板塊高開高走，截止發稿，廣和通(300638-CN)漲停報22.92元，索菱股份(002766-CN)漲7.76%報6.53元，北訊集團(002359-CN)、夢網集團(002123-CN)、欣天科技(300615-CN)、中富通(300560-CN)、宜通世紀(300310-CN)等個股均有拉升表現。

據中國證券報消息，美銀美林分析師Savita Subramanian發佈最新的對衝基金持倉報告顯示，通信板塊成為投資熱點。

研究顯示，通信板塊是對衝基金經理最為青睐的板塊，其擁擠程度遠超其他板塊。同時，由於板塊的再調整，對衝基金在科技板塊的持倉水平有所下降(其倉位水平現在接近與醫療板塊)，這主要是由於熱門股票諸如臉書、谷歌已經從科技板塊調整至通信板塊。

早前，標普道瓊斯與MSCI(摩根士丹利資本國際公司)建立的全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard，GICS)於9月24日迎來行業重新分類，這一轉變引發了近千隻全球上市的股票進行行業板塊遷移，也是自1999年以來的最大行業調整，原科技板塊中的家庭娛樂和互聯網服務類公司被移到新的通信板塊。