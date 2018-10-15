中國動向(03818-HK)第三季線下平台同店銷售按年錄中單位數增長

中國動向(03818-HK)公布，自願發出第三季營運情況。同店銷售表現以去年同季度伊始已投入運營的Kappa品牌店鋪(不含Kappa童裝業務及日本業務)計算，2018年第三季度，整個線下平台之同店銷售按年錄得中單位數增長。零售表現2018年第三季度，該集團Kappa品牌店鋪(不含Kappa童裝業務及日本業務)於整個線下平台之零售流水按年錄得低雙位數增長。該集團2018年第三季營運數據持續增長，主要由於良好的產品銷售表現及顯著提升的市場競爭力。該公司相信，Kappa品牌已從低谷走出，並對未來充滿信心。
中國動向(03818-HK)公布，自願發出第三季營運情況。同店銷售表現以去年同季度伊始已投入運營的Kappa品牌店鋪(不含Kappa童裝業務及日本業務)計算，2018年第三季度，整個線下平台之同店銷售按年錄得中單位數增長。零售表現2018年第三季度，該集團Kappa品牌店鋪(不含Kappa童裝業務及日本業務)於整個線下平台之零售流水按年錄得低雙位數增長。該集團2018年第三季營運數據持續增長，主要由於良好的產品銷售表現及顯著提升的市場競爭力。該公司相信，Kappa品牌已從低谷走出，並對未來充滿信心。