華泰證券(06886-HK)或成滬倫通首批股份

華泰證券(06886-HK)今早發出公布，重到中國證監會發佈有關《關於上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證業務的監管規定(試行)》的公告，而該公司已於9月25日公布建議發行全球存託憑證(GDR)，並申請將GDR納入英國金融市場行為監理總署認可名單及在倫敦證券交易所上市證券主要市場買賣。

華泰證券擬發行的GDR將以新增發的A股作為基礎證券。是次發行的GDR所代表的基礎證券A股股票不超過8.25億股(包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券)，不超過是次發行前公司普通股總股本的10%。發行價格將不低於公司最近一期經審計的每股淨資產。截至2017年底，每股淨資產為12.19元人民幣。

是次發行GDR擬募集資金總額預計不低於5億美元。市場當時已認為華泰證券的全球預託證將成為滬倫通的首批掛牌股份之一，目前市場估計滬倫通有機會今年12月初開通。

另外，上交所日前亦就境外企業發CDR的條件及投資者門檻等發稿，市值不低於200億元(人民幣.下同)、在倫交所上市滿3年且主板高級上市滿1年、發行的CDR數量不少於5000萬份且市值不少於5億元。日後CDR每日價格變動不能大過10%。內地股民帳戶資金需有300萬元人民幣以上，才能買賣CDR，並需通過風險承受能力和知識水準的綜合評估。