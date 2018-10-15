敦吉Q3高毛利產品出貨增 單季EPS 1.47元創10年新高

敦吉 (2459-TW) 今 (15) 日公布第三季財報，受惠高毛利產品出貨提升，公司自結單季稅後純益 1.75 億元，季增 63%、年增 11%，每股純益 1.47 元，創近 10 年新高；累計前三季稅後純益 3.62 億元，年減 5%，每股純益 3.07 元。公司表示，將持續布局自動駕駛及電動車市場，估將成未來營運成長動能。

敦吉第三季營收 23.92 億元，季減 7%、年減 20%，營益率 7.92%，季增 3.85 個百分點，年增 1.41 個百分點，稅後純益 1.75 億元，季增 63%、年增 11%，每股純益 1.47 元，創下近 10 年新高。

累計敦吉前三季營收 69.09 億元，年減 12%，營益率 5.43%，年減 0.28 個百分點，稅後純益 3.62 億元，年減 5%，每股純益 3.07 元。

敦吉第三季在驗證事業群電磁相容獲利成長，及製造事業群進入旺季，手機客戶供貨需求增加，高毛利產品比重提升，加上業外挹注，帶動單季獲利創高。

以敦吉各產品前三季合併營收及獲利結構來看，通路事業群營收佔比為 65%，獲利比重 16%；製造事業群營收佔比 27%、獲利比重 59%；驗證事業群營收佔 8%、獲利比重 25%。

展望未來，法人表示，敦吉將持續布局汽車市場，從傳統倒車輔助系統 (超音波感測驅動變壓器 EP6)、胎壓監測系統 (TPMS)，逐步朝自動駕駛與電動車搭載的高級輔助駕駛系統 (ADAS)、電池管理系統 (BMS) 所需之零組件產品發展。

此外，敦吉也規劃投入車輛電子 EMC 檢測領域，包含整車檢測及汽車零組件檢測，公司看好打入車用市場後將可推升營收、獲利成長，對營運貢獻將不容小覷。