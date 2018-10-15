中國人行行長：人民幣波動屬合理範圍 會做好最壞打算

中國人民銀行行長易綱表示，強調貨幣政策保持穩健中性，並強調在國際貨幣基金 (IMF) 年會期間，和美國財政部長梅努勤、聯準會主席鮑威爾的會面雙方有很好的對談。

易綱在接受彭博社專訪時重申，人民幣目前處於「合理均衡」水準，強調人民幣目前波動實屬正常，整體波動性不大，強調在今年美元升值下，人民幣匯率處在合理範圍內。

易綱解釋，從中國的 M2 和社會融資規模看，都不能說是放鬆，所以不能說貨幣政策是寬鬆的；並指出在已開發國家和開發中國家看，人民幣匯率總體來看還是比較強的。「在金磚五國裡面，人民幣匯率是最強的。」

易綱指出，人民幣匯率要有底線思維是指要把各種風險因素都想透徹，這樣就可以未雨綢繆，底線思維有一點是指要做好最壞的打算。過去六個月來，人民幣兌美元匯率貶值超過 9%，是亞洲表現最差的貨幣之一。今天一早離岸人民幣最低來到 6.9256。

離岸人民幣今早走勢 (圖自新浪財經)

他並指出，在這趟年會上曾與美國財長梅努勤進行「非常好的會談」，但未對內容多作說明。在人行先前的新聞稿指出，易綱與梅努勤兩人就相關經濟金融問題進行交流；並與聯準會主席鮑威爾會見時，雙方交換彼此對中美經濟金融形勢、貨幣政策等議題的看法。

有關貨幣政策，易綱重申人行在這方面的立場是謹慎中立，強調「中國的貨幣政策需要考慮國際因素，但我們的原則是在制定貨幣政策時優先考慮國內情況，」目前人行的做法轉為更注重經濟成長，易綱今年 3 月接下人行行長一職後，已連續四度調降準備金，並推出額外措施向企業提供信貸。

易綱也指出，貿易戰的確為經濟帶來向下風險，但強調人行在貨幣政策工具還有相當空間，包括利率、準備金以及貨幣條件等。並強調目前中國利率水準合適，上述工具足以應對不確定性。

在經濟成長方面，易綱預估今年可以實現 6.5% 的目標，也可能略高。目前物價水準處於良性區間，目前 CPI 為 2%，PPI 為 4%，預計全年 CPI 略高於 2%，PPI 在 3-4% 之間。經常賬戶方面，今年上半年，中國經常賬戶出現赤字，全年可能小幅盈餘，預計不足 GDP 的 1%。

針對近期推動金融去槓桿，易綱則直言目前向金融體系注入的流動性是適當的，槓桿水平將繼續保持穩定。去年和今年中國整體槓桿率已經平穩，不再快速上升。直言「這是我們取得的一項成績。」