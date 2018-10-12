經濟成長趨緩 9月中國汽車銷量下滑逾11% 創近7年最大跌幅

中國汽車工業協會 (CAAM) 今(12)日公布最新數據，受經濟成長趨緩影響，9 月汽車銷量連續第 3 個月下滑，年減逾 11%，為近 7 年最大單月跌幅。

中國汽車工業協會指出，9 月汽車銷量下滑至 233 萬輛，主因在於經濟成長趨緩、減少空氣汙染的政策方向，以及美中貿易戰。

美中貿易戰持續延燒，中國汽車工業協會表示，汽車是受關稅影響最嚴重的產業之一，這點也反映在 9 月銷售表現上。

中國 9 月汽車銷量年減 11.6%，跌幅遠勝 8 月的 3.8%、7 月的 4.0%。

2018 年 1 至 9 月，中國汽車銷量累計達 2049 萬輛，年增 1.5%。

但中國汽車工業協會稱，2018 全年汽車銷量成長，恐無法達到先前預估的 3%；2017 年，中國汽車銷量年增 3%；2016 年，年增幅高達 13.7%。

在中國市場表現優異的通用汽車與福特汽車，9 月銷量分別下滑 14.9% 和 43.0%。

值得注意的是，新能源汽車 (包括純電動車與油電混合車) 銷售表現強勁，9 月銷量成長 54.8%，增幅略高於 8 月。

2018 年 1 至 9 月，新能源汽車在中國市場累計銷量達 72 萬 1000 輛，年增逾 81%。