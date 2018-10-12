美中貿易戰可望化解？傳「川習會」預計11月登場

外媒引述華府及北京官員說法，稱白宮計畫安排美國總統川普，與中國國家主席習近平，於 11 月會面，商討如何化解兩國之間的貿易爭端。

美中貿易戰持續延燒，美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

據悉，白宮近期已知會北京當局，將繼續推動兩國領袖峰會；中國方面，也希望藉此機會，緩解貿易緊張情勢。

而「川習會」可能的登場時間與地點，預計為 11 月底，在布宜諾斯艾利斯舉辦的 20 國集團 (G20) 峰會。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)，是「川習會」的主要推手，早在數個月前，便極力促成此事。

庫德洛先前接受媒體採訪時就強調，「對話總比不對話好」。

週三，美股遭遇 2 月以來，最嚴重的拋售潮，部分原因來自投資人對美中貿易戰的擔憂。

10 月 8 日，美國國務卿龐陪歐 (Mike Pompeo) 到訪北京，與中國外交部長王毅會面，但氣氛冰冷。

當時，王毅呼籲，美國應立即停止錯誤言行，「中美還是要堅持走合作共贏的正道，不應陷入衝突對抗的歧途。」