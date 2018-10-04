蘋果iPhone高價新機板拉貨順 華通9月營收今年新高

蘋果供應鏈華通 (2313-TW) 今 (4) 日公布 9 月營收 52.56 億元創今年新高，月增 6.11%，年減 4.77%，法人推估，蘋果列為平價戰鬥版的 LCD 面板新機 XR，將自 10 月開始對華通拉貨，下單量遠較目前銷售中的高價版 iPhone Xs 系列高，有助華通本月營收再向上。

華通 9 月營收以 52.56 億元改寫今年新高，月增 6.11%，年減 4.77%，第 3 季營收為 147.36 億元，季增 39.58%，年減 1.36%，累計 1-9 月營收為 362.23 億元，年減 2.15%。

今年以來華通各季營收都比去年同期小幅衰退 1-3%。法人估，華通第 3 季營收 147.36 億元，季增 39.58%，符合預期，但毛利率則低於去年同期 17.03%。

目前，蘋果新世代 iPhone 手機主板，均使用類載板高階產品，新料號有較佳價格，若拉貨順利，加上優於生產經濟規模效益，華通獲利將較第 2 季為優，法人估，華通第 3 季單季稅後純益將達 12-13 億元，每股純益約 1 元，超過上半年獲利的總和。

華通今年第 2 季營收 105.57 億元，稅後純益 4.97 億元，每股純益為 0.42 元，上半年營收 214.87 億元，稅後純益 9.79 億元，每股純益 0.82 元，法人預估前 3 季稅後純益約在 22 億元，每股純益約 1.85 元。