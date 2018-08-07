蘋果大拉iPhone X主板 華通7月營收45.27億元 創半年新高

蘋果供應鏈 PCB 廠華通今 (7) 日公布 7 月營收以 45.27 億元創半年來新高，月增 24.98%，年增 1.54%，華通 7 月對於蘋果的出貨量雖然挺升，但出價產品並非新一代今年新機為主軸，而是 iPhone X 的主板，為降價舊機種板，對於去化庫存有幫助，但對於實質毛利率貢獻不大。

華通 7 月營收 45.27 億元，已超越法人原來的 43 億元預估值，累計 1-7 月營收 260.15 億元，年減 1.97%。預估 8 月營收將再較 7 月成長。

華通第 2 季財報稅後純益 4.97 億元，優於第 1 季的 4.82 億元，每股純益為 0.42 元，累計上半年稅後純益 9.79 億元，年增 5.17%，每股純益 0.82 元；法人預估，第 3 季在蘋果啟動新手機板拉貨帶動下，營收將有機會季增 25-30%。

華通第 2 季營收 105.57 億元，毛利率為 14.65%，季增 0.36 個百分點，年增 1.76 個百分點，稅後純益為 4.98 億元，季增 3.31%，年減 6.61%，每股純益為 0.42 元；累計 1-6 月營收 214.87 億元，毛利率為 14.47%，年增 1.47 個百分點，稅後純益為 9.79 億元，年增 5.17%，每股純益為 0.82 元。

法人預估，華通第 3 季在蘋果啟動新手機板拉貨，營收將呈現 25-30% 的季增長率，約可達 131.96-137.24 億元；由於目前蘋果在新世代 iPhone 手機主板使用均為類載板的高階產品，且新料號有較佳的價格，如拉貨順利，加上生產經濟規模的效益，將有助於華通第 3 季毛利率及總體獲利表現。

法人估，華通今年產能擴充主要是在重慶廠 HDI 及惠州精密軟硬複合板，其中重慶廠目前已完成增加高階 HDI 產能約 8-10 萬平方英呎，預期可滿足美系客戶傳統旺季需求，也能增加未來供貨中國廠商的彈性。

至於軟硬複合板，法人估華通今年約新增 20-30% 產能，主要著眼包括今年美系客戶電池管理模組、無線耳機、及中國客戶鏡頭模組規格提升等。華通上半年受到美系客戶手機銷售不振影響，產能利用率篇低，預計 8 月起營收將逐步加溫。