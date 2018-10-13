滬倫通業務規則辦法徵求意見

中國證監會昨日正式發布實施了《關於上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存托憑證（下稱“滬倫通”）業務的監管規定（試行）》，包括“一個辦法”和“三個指引”。上交所根據該規定制定了配套業務規則，征求意見的截止時間為2018年10月19日。

《滬倫通上市交易暫行辦法（征求意見稿）》對中國存托憑證（CDR）上市條件，包括公開發行條件、總市值（不低於200億元人民幣）、倫交所上市年限（上市3年且主板高級上市滿1年）、初始規模（不少於5000萬份且5億元市值以上）等進行了明確；規定發行人和相關信息披露義務人需要遵循公平披露、同步披露和一致性披露原則；中國存托憑證交易實行投資者適當性管理制度，個人投資者日均資產應不低於300萬元；中國存托憑證的價格漲跌幅限制比例為10%；中國存托憑證上市首日的漲跌幅比例為10%，上市初期不適用上交所關於新股上市初期交易監管的規定。

中國存托憑證交易實行競價和做市混合交易制度。做市商從事中國存托憑證做市業務，應建立健全信息隔離制度，防範做市業務與其他業務之間的利益沖突，不得利用從事做市業務的機會，進行內幕交易、市場操縱等違法違規行為。

中國存托憑證，可通過中國跨境轉換機構與境外基礎股票進行跨境轉換。中國存托憑證生成業務中，中國跨境轉換機構在境外市場買入或者以其他合法方式獲得基礎股票並交付存托人，存托人根據相關規定和存托協議的約定簽發相應中國存托憑證；兌回業務中，存托人根據相關規定和存托協議的約定註銷相應中國存托憑證，並將相應基礎股票交付中國跨境轉換機構。

此外，滬市上市公司在倫交所發行上市全球存托憑證（GDR），並申請對應的新增基礎股票上市的，應當在全球存托憑證上市日前5個交易日提交材料。英國證券經營機構申請在境內市場開展全球存托憑證跨境轉換業務，應當為倫交所全業務會員並符合其他相應條件，向上交所備案；單只全球存托憑證存續份額數量占中國證監會核準的數量上限的比例達到100%的，存托人應當暫停辦理全球存托憑證生成業務。

華創證券首席策略分析師王君認為，滬倫兩地市場估值差異是結構性的，在不同類別股票上，滬倫兩地各自擁有估值優勢。無論東向CDR還是西向GDR，如果選取相對本地市場同類股票擁有估值優勢的對方市場股票，作為DR的基礎股票，那麼滬倫通項目不會對A股估值造成壓力。中國與英國各自產業結構、成熟度不同而各自具備不同的行業特點，不同行業公司的估值各有吸引力，具有估值優勢的真價值藍籌都將長期受益。

王君認為，境外存托憑證市場實踐表明，基礎股票價格對存托憑證的價格具有主要引導作用。例如，即使在類似英國脫歐的極端情形下，A股定價權和跨境轉換機制也可使GDR價格跟隨A股價格波動，基本不會出現GDR價格單邊下跌拖累A股股價的情況，數量有限的GDR發行人也難以影響有上千只股票的整體資本市場。

此外，上交所還披露了《滬倫通上市預審核業務指引（征求意見稿）》、《滬倫通跨境轉換業務指引（征求意見稿）》、《滬倫通做市業務指引（征求意見稿）》。

來源：證券時報網 作者：朱凱