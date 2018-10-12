消息來源：美國財政部人員認為中國未操控貨幣

川普政府正準備發布半年度的匯率報告，據《彭博》引述知情人士透露，美國財政部人員已經向部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 報告，中國並未操縱人民幣匯率。

如果梅努欽接受此結論，美中貿易戰將有望避免進一步升級，並消除新興市場目前焦慮的來源。不過，梅努欽也可能做出不同結論。

不願具名知情人士透露，總統川普在公開及私下場合都向梅努欽施壓，要他宣布中國為匯率操控國，但財政部工作人員無法找出做此結論的依據。如果將中國列為貨幣操縱國，不會因此遭中國報復，但預計將加大兩國目前的緊張關係。

知情人士說，中國將繼續留在匯率操縱觀察名單上，主因是對美國的貿易順差巨大。目前的報告草案中，加大了對北京未能降低貿易失衡的批評，還會點名其他國家侵蝕美國的競爭優勢。

梅努欽拒絕就此發表評論，表示「我們擔心人民幣的貶值」，並希望確保這不會用做競爭性貶值。

離岸人民幣在週四 (11 日) 上漲 0.51% 後，在岸人民幣於北京時間上午 9:33 貶 0.16%，至 6.8995 兌 1 美元，離岸人民幣則貶 0.31%。今天中間價報 6.9120，下調 22 點。

美元兌人民幣走勢

過去 6 個月，人民幣兌美元下跌近 9%，尤其自 7 月之後貶勢加重，引發市場猜測，中國因與美國的緊張局勢升級而故意削弱貨幣匯率。

如果美國將一個國家標記為貨幣操縱國，財政部必須與這個國家進行直接對話，並透過 IMF 尋求補救。前次有國家列為貨幣操縱國，是 1994 年時的中國。

自從上個月川普指責中國介入美國期中選舉之後，美國對中態度轉為更加激進。川普先前也發推文表示，他認為中國正在操縱貨幣，除此之外，他也指責歐盟操控貨幣。

不過昨日 IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在年會後表態，認為美元的強勢是人民幣疲軟的主因，人民幣的貶值幅度合理。