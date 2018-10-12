國際金融協會：中國並未操縱人民幣 目前只是重返2016年水平

國際金融協會 (The Institute of International Finance，IIF) 總裁兼 CEO Tim Adams 的說法，中國人行 (PBoC) 並未操縱人民幣匯率，但北京和華盛頓之間持續的緊張關係將會是一場長期的競爭。

Tim Adams 表示，人民幣近日的拋售在某種程度上是自 2016 年以來人民幣強勁走勢的逆轉。

他說，「事實上，目前只是重回 2016 年的水準。注意看，中國的經濟正在走弱，人行正在實施更寬鬆的貨幣政策，他們有彈性匯率，而且你會期望人民幣會走弱。」「我懷疑他們會被認定為貨幣操縱者。我認為他們不會操縱匯率。」

當政策被認定是寬鬆的時候，意味著央行正在為企業和家庭提供更便宜的借貸成本，希望他們能增加支出並提振經濟。

曾擔任美國財政部國際事務副部長的 Adams 補充說，如果聯準會繼續升息，人民幣可能進一步下跌，這可能相對會使美元走強。

美國財政部即將發布有關外匯匯率操作的半年度報告，最近媒體報導，北京並未被貼上貨幣操縱國的標籤。

美國財長 Steven Mnuchin 週四 (11 日) 在國際貨幣基金和世界銀行在印尼舉行的年會上會見了中國人民銀行行長易綱，但他們討論的內容諱莫如深。

在岸人民幣兌美元匯率從今年 4 月的 6.2607 附近水平穩步走弱，週五 (12 日) 早盤匯價在 6.8990 左右。

中國央行近日宣布降準。專家表示，這可能表明北京對與美國的長期貿易戰感到緊張。

人行的決定相當於向銀行體系注入 7500 億元人民幣 (1092 億美元) 現金，但央行堅稱其貨幣政策仍然是謹慎和中立，並非寬鬆。

Adams 表示，如果由於如中美之間持續的貿易衝突等外部因素讓人民幣一步走軟，他預計人行將採取更多措施穩定中國經濟。

最近幾個月，中美間互徵關稅引發貿易對峙。Adams 說，這個問題不會很快解決。他解釋，美國希望北京讓步的範圍超越貿易，甚至包括重組中國經濟、一系列軍事部署，以及圍繞北韓和朝鮮半島的問題。

使問題進一步複雜化的是北京的「2025 中國製造」產業政策，該國正在大力推動開發機器人和半導體等高端技術，以追上西方國家。

Adams 說，「我認為『2025 中國製造』計畫使談判複雜化，因為中國確實需要更多的自有產業。他們確實希望將這些產業引入國內，並為本土市場生產。」但這樣的目標「與對外國公司開放市場背道而馳」。