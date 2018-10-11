川普：Fed瘋了! 美指下跌 人民幣中間價報6.9098

川普再度將矛頭對準美聯儲，美指下跌，人民幣中間價報 6.9098，上一交易日中間價報 6.9072，在岸人民幣上一交易日收報 6.9194

美股暴跌川普再度將矛頭對準聯準會

美東時間 10 月 10 日週三美股盤後，川普表示，他實際上不同意聯準會現在的行動，聯準會正在犯錯，“已經瘋了”。聯準會的貨幣政策 “太過收緊”。他還說，我們等著聯準會矯正，期待已久。

這是特朗普本周連續第二天指責聯準會，也是兩週來第三次、在聯準會決定今年第三次升息後川普第三次對聯準會升息表示不滿。

50 億離岸人民幣國債再度拉寬中美利差人民幣下跌壓力趨緩

面對中美貨幣政策持續分化增加人民幣下跌壓力，中國相關部門再放匯率調控 “大招”。

10 月 10 日，中國財政部在離岸市場發行 50 億元的兩年期與五期人民幣國債。其中，面向機構投資者分別發行 30 億元 2 年期國債、15 億元 5 年期國債；面向海外央行與地區貨幣管理當局發行 3 億元 2 年期國債與 2 億元 5 年期國債。

財政部表示，此次發行 50 億元離岸人民幣國債，主要是針對 7 月發行 2 年期與 5 年期國債的增發。

此舉不僅為了抬高離岸市場人民幣國債收益率以緩解中美利差收窄壓力，更在於完善離岸市場人民幣債券收益率曲線，從而強化離岸人民幣遠期匯率市場定價的話語權。

此前，由於離岸人民幣國債收益率對當地人民幣遠期匯率市場的影響力不夠強，因此海外對沖基金可以通過加大放空力道，引導離岸人民幣遠期匯率定價持續走低，營造人民幣被大舉放空的氛圍，從而獲取放空收益。此次通過加大離岸人民幣國債供給與利率調控，增強了離岸人民幣債券收益曲線的市場影響力，將有效改變海外對沖基金 “壟斷” 離岸人民幣遠期匯率定價權的局面。

在多位對沖基金經理看來，這是相關部門著手解決外匯市場出清問題、推動人民幣定價機制市場化的重要步驟之一。