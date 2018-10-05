【華冠投顧】台股跌空連四黑、櫃買新低再破底

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢解析：

今天台股受到：美股下跌、債券價格下跌 (殖利率上揚)、中國駭客透過硬體晶片入侵美國企業、美國軍演等利空衝擊，開盤跳空向下，拉出帶量長黑，跌出布林通道之外。短線指數跌深之後，下周有機會看到回補買盤，後續視搶底量能是否放大，可觀察市場投資人心態以及後續方向。

目前市場反應的是，中美之間的貿易衝擊，將進一步的擴大成為軍事衝突。而昨天美國新聞媒體重炮抨擊中國駭客，透過晶片出口到美國大型企業，這消息將可能逐漸誘發美國與中國的對立關係。如此發展下去，中美之間的貿易衝擊，將有可能持續擴大，影響層面將更升一級。

截至昨天收盤，許多的弱勢股都已經緩步收歛，形成橫向的箱形格局，而今天的下跌，帶量出現新低點，等同築底的動作，還要重新來一次。因此，後續若未能在底部出現帶量買盤之前，仍不建議進場搶短，反彈後仍建議保守以對，減少信用操作、降低曝險部位。

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