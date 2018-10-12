紅馬-KY 9月營收回溫 ZEN虛擬貨幣正式上市

紅馬 - KY(2928)9 月營收 4 億元，月增 11.87%，年減 20.97%；累計 1-9 月營收 38.59 億元，年減 13.67%。紅馬 - KY 表示，第四季營運表現可望隨故鄉納稅業務及伴手禮業務進入旺季而持續成長。紅馬 - KY 說明，9 月故鄉納稅捐款業務較上個月成長 14%，主要在於公司與會員制企業合作推廣故鄉納稅捐款業務效益逐步顯現，目前已與 4 家大型會員制企業簽約合作，今年底前可望與 7 家以上的企業達成合作。



在伴手禮業務部分，紅馬 - KY 則提到，9 月受到日本北海道地震以及燕子颱風重創大阪關西等地區，致部份伴手禮訂單取消及遞延出貨影響，伴手禮業務較上月減少 3%，惟預估第四季隨著日本進入國民旅遊及年節送禮旺季，伴手禮業務可望重回成長軌道。



而在寓教娛樂事業方面，紅馬 - KY 於 9 月已正式結束寓教娛樂事業中的 Orbi 大阪自然體感型教育博物館，改為以地球大冒險為主題的親子體驗娛樂設施（MARUMIE-Plaza），自 10 月 1 日起正式開始營運，將有助於寓教娛樂事業轉虧為盈。



此外，紅馬 - KY 今日公告，ZEN IOM LIMITED 區塊鏈捐款平台，推動虛擬貨幣 AEN 幣的 ICO，於 9 月 28 日在新加坡交易所 TOKENX 正式上市。



在 ICO 的過程中，紅馬子公司 Redhorse Investment Limited 協助 ZEN IOM LIMITED 進行 ICO 過程，包含設計商業模型、建立商業聯盟、籌資等事項。故依合約已收取 1 億枚 AEN 加密貨幣之顧問報酬（依 9/30 市價：AEN/ETH=0.00094061，換算後約市值台幣 6 億）。目前 AEN 幣的報酬為帳外資產，考量市場風險、流動性及虛擬貨幣波動性，以及國際會計準則對於虛擬貨幣的認列方式尚未有明確規範，預計於第四季起謹慎評估最佳兌換時機，並於取得法定貨幣時認列收入。



紅馬 - KY 表示，發行 AEN 幣是運用區塊鏈及人工智慧技術，向日本民眾推廣以虛擬貨幣進行線上捐款，預期高度的金流透明度可望提高民眾捐款意願及便利性，預估虛擬貨幣線上捐款將成為故鄉納稅捐款事業的另一長期成長動能。

