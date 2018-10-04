【華冠投顧】加權跳空破年線、櫃買力守前波低

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2049 上 銀：

股價跳空出現缺口，加上量能放大，顯示後續將持續走弱

9958 世紀鋼：

月線附近出現支撐，唯量能不足，須留意量能是否跟上

2337 旺 宏：

今出現新低價位、且量能放大，若低點未守、則仍將續弱。

3630 新鉅科：

股價帶量跳空破季線、量能突破均量，要保守看季線支撐。

3176 基 亞：

個股反轉向上、帶量突破，後續創高後仍有機會表現

#一分鐘盤勢解析：

加權指數今天跳空跌破年線，就技術面而言屬弱勢的空方，不禁令人想起 8/13 櫃買下跌的模式，是否會在上市類股中重演。由於川普不放棄對中國的制裁，導致有愈來愈多的企業，將進行物流的轉移，這段過渡期中，下單的數量就會大幅度減少，且已經開始影響美國 9 月的製造業指數，表現低於預期。

就技術面來看，加權指數已經跌破長線支撐 10785，而 9 月份的低點 10667 將會是趨勢多空的判別點。由於目前乖離率處於起跌的狀態，數值僅 - 1.59，年初二月的數值則是 - 3.5，也就是說大盤下跌仍未脫離 "進行式"，在乖離率指標未達 - 2.5 前，投資人仍須保守以對。

櫃買市場方面，由於矽晶圓持續走弱，光學族群僅是弱勢反彈，加上記憶體也出現修正、被動元件持續破底，後續是否能守住前低，仍是盤面上要謹慎小心的地方，若後續出現新低點，則櫃買將更加震盪。

歡迎免費加入鍾騏遠老師的 Line 群組 ID：https://goo.gl/2qLvaM

詳細操作策略，請加入鍾騏遠 老師 Line 群組

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg