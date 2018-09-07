橘子8月營收創4個月新高 前8月衝破百億大關

橘子集團 (6180-TW) 今 (7) 日公告 8 月合併營收 12.41 億元，受惠人氣手遊《天堂 M》持續挹注營收表現，月增 9.29%，年增 93.84%，為近 4 個月新高；前 8 個月累計營收突破百億大關、達 105.1 億元，年增 101%，超越去年全年營收，也創歷年同期新高。

由於 8 月適逢遊戲旺季，橘子表示，旗下手遊與端遊同步祭出大型改版活動，其中，手遊方面，《天堂 M》推出改版與新伺服器，使遊戲熱潮再現；端遊方面，《跑跑卡丁車》推全新世代車款、《新瑪奇》與超人氣動漫進行期間限定合作、《新楓之谷》舉辦實體密室逃脫遊戲，活動參與人數與口碑爆棚，使上線人數較去年同期成長。

展望 9 月，橘子預期，旗下各遊戲營運動能將持續，《新楓之谷》月初率先與《庫洛魔法使透明牌篇》合作，其他遊戲的大型合作計畫或實體活動也將接連展開。

橘子表示，上半年在《天堂 M》帶動下，各子公司會員數快速增長，目前全集團總用戶數已超過 1279 萬，逐步轉型成全生態網路企業。此外，去年起緊密籌備的軸心線計劃，透過整合自身及戰略伙伴的會員、內容與多元服務，打造的全新升級平台「beanfun!」將正式上線，以開放型架構串聯百業，在單一 App 裡貫穿線上線下生活的各種場景，搶攻年輕族群。