橘子Q3營收歷史第三高 Q4《天堂M》改版再添動能

橘子集團 (6180-TW) 今 (9) 日公告 9 月合併營收 9.1 億元，由於暑假旺季效益已過，使營收月減 26.96%，年增 65.55%；第 3 季合併營收 32.85 億元，季減 5.78%，年增 78.92%，為歷史第三高成績；前 9 個月累計營收 114.21 億元，年增 97.86%，為歷年同期新高。第 4 季在《天堂 M》推出大型改版後，可望再挹注營運動能。

橘子表示，9 月旗下《天堂 M》、《新楓之谷》、《爆爆王》透過改版與 IP 合作，延續暑期熱度，樂點 GASH 則是搭配《天堂 M》推出的藍鑽限時禮包，創下開跑一周銷售萬組的佳績。

展望第 4 季，橘子指出，《天堂 M》年底將推出一系列大型活動與改版計畫，其他遊戲則將在周年慶期間齊推好康活動，為玩家們帶來豐富遊戲體驗。而為迎戰年末電商旺季，包含樂利、SWAPUB，10 月起將有醫美節及周年慶等搶先開跑，為雙 11 年度大檔提前暖身。

此外，橘子第 4 季將持續進行集團旗下包含支付、媒體與電商等事業體系統串連，透過採開放性架構的 beanfun!，以利介接各產業服務，未來用戶僅需安裝 beanfun!，就可使用通訊、社群、電商、遊戲、影音及支付等多元服務，體現行動應用的全新生態；；各子公司也陸續啟動內容擴增與體驗活動。