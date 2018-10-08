全家推動天然少添加食品 訂3年計畫

隨著消費者對天然少添加食品需求日益增加，連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (8) 日宣布，為台灣首家導入 Clean Label 潔淨標章的通路，並設定 3 年計畫，年底前推出 70 項以上的 Clean Label 少添加食品，明年擴大推動全家鮮食新品全導入，至 2020 年時，將商品通過評鑑數達到最大化。

全家說明，Clean Label 潔淨標章由慈悅國際與穀研所專業機構評鑑，此次也攜手超過百家廠商，共同打造全家 Clean Label 少添加食品產業聯盟。

全家估計，少添加食品類的產值至少達到百億元，銷售潛力龐大，因此，全家為此已設定 Clean Label 3 年發展計畫，首先由 FamilyMart Collection 自有品牌商品打頭陣，以今年國產品項 100% 通過評鑑為目標，明年再擴及鮮食品類，預計 2020 年商品通過評鑑數達到最大化。

全家規劃，年底前推出 70 項以上的 Clean Label 少添加食品，品類涵蓋冷凍調理食品、麵包、飲品、輕食、果乾和冰品，10 月底即將上市的麵包新品也正進行 100% 無添加的潔淨評鑑審查中。

全家商品本部本部長黃君毅進一步說明，全家推動 Clean Label 目標並非全數食達陣，而是兼顧適口性、最少添加下，提供消費者好吃、相對無負擔的選擇。