〈陸股破2600點〉上證指數跌逾5% 近兩百支股票跌停

中國股市今 (11) 日午後再跌，跌幅一舉擴大逾 5%，再破 2600 點大關，滬深兩市有近兩百支個股跌停。

上証指數繼早盤跌破熔斷底的 2638 點後，跌勢依舊不止，到了午後再開盤，更一舉跌破 2600 點大關，跌幅超過 5%，滬深兩市共有超過 170 股跌停，深証成指跌幅同樣超過 5%，至於創業板指跌勢更一度逾 6%。盤面上，通信設備、國產軟體、傳媒、造紙、環保、軍工等類股跌幅居前。

上證指數跌破 2600 大關 (圖自新浪財經)

對於美股暴跌，引發 A 股和其他亞洲各國連帶大跌，英大證券首席經濟學家李大霄指出，美國大跌源自於國債收益率的大幅上漲，也是長達十年的上漲聚集的風險集中爆發，風險集中在高科技股當中。如今全球股市難免受到影響，李大霄認為 A 股先前已經提前調整，績優股估值已經具備一定的防守能力，科技股比例較低，認為這次影響有望低於美股。他表示，上證 50 前期低點 2331 點有機會形成一道堅強的防線。

巨豐投顧分析師郭一鳴認為，對 A 股來說，本身和美股沒有直接關係，但是隨著 A 股跟國際化接軌範圍擴大，很容易受到美股等全球市場的間接影響。他指出，美股大跌對 A 股的短期影響不可避免，但內部因素對 A 股才有決定性質。

郭一鳴表示，目前 A 股底部特徵明顯，政策鬆動下效果顯著，市場估值也處在歷史低點，投資人情緒適當回升下，A 股再下探空間已經很小，美股的殺跌不過是延長 A 股的築底時間。