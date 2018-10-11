〈陸股破2600點〉全線重挫 分析師：這些優質類股被錯殺 後市可期

全球股市全面重挫，中國股市今 (11) 日更跌破 2600 點大關，跌幅超過 6%。但有觀點指出，這回 A 股和先前股災相比，有些不一樣的特徵，更指出有許多優質績優股慘遭錯殺。

首先，儘管今天一早中國股市就跌破 2016 年創下的 2638 點熔斷底，但有觀點指出這回 2600 點出現的與上回瀰漫的恐慌情緒不同。2016 年初，上證指數指由高點 5178 點蝶道 2638 點只用了短短 7 個月，而這回上證綜指由階段性高點 3587 點降至 2600 點就花了 8 個月。

從換手率數據來看，在 2016 年 1 月 27 日前的 30 個交易日，上證綜指的總換手率高達 23.63%，是今日以前 30 個交易日換手率 10.27% 的兩倍，中小板的換手率更是比這次低點前 30 個交易日高出 137%，代表這回市場的恐慌情緒較弱，許多投資人選擇觀望。

隨著 A 股跌成一片，《e 公司官微》報導，許多績優成長股也被錯殺。例如近期美國對伊朗制裁時間越來越靠近，該國不但是石油出口大國，也是尿素出口大國，近來尿素價格大漲。根據生意社 10 月 10 日資料，中國尿素平均報價約人民幣 2200 元 / 噸，比 9 月 30 日的 2062 元 / 噸上漲超過 6.69%，而且部分廠家已控制收款。

中信建投表示，在今年尿素企業開工率普遍較低的情況下，中國內部農業尿素需求還會提升，工業尿素需求穩定增長。由於尿素的產業進入門檻較高，產能下降後短時間內難以恢復，預計接下來尿素會出現供不應求情況，看好相關上市公司受益。

除了尿素，根據中國國家統計局監測資料顯示，截止 9 月底，硫酸（98%）報人民幣 452 元 / 噸，刷新 2013 年有記錄以來新高。其中今年 6 月 1 日以來，硫酸（98%）價格漲勢迅速，漲幅高達 81%。

長假後，聚丙烯期貨價格最高漲至人民幣 10642 元 / 噸，較長假前最後一個交易日收盤價格上漲人民幣 658 元 / 噸，漲幅高達 6.6%。此外，石油、甲醇等商品價格也不斷上漲，對相關行業的上市公司業績預計都會有正面影響。

開源證券也表示，接下來公布的第三季財報預計各產業成長速度會出現分化，部分先前高成長的產業會有所減緩或回落，市場心態依舊偏謹慎。建議投資人多觀望， 短線可關注受漲價影響確定性強的行業類股，如石油、油服、天然氣等。