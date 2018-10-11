亞洲開盤接力暴跌：日股大跌超4% 台股跌逾6%破萬點

美債殖利率飆升、美財長匯率講話，導致美股陷入恐慌。美國股市今天遭到血洗，道指跌超 800 點，標普 500 跌超 3%。受美股暴跌影響，今天亞洲股市延續昨日慘澹景象，斷崖式下跌。

MSCI 明晟亞太指數（除日本）跌近 4%，至 2017 年 3 月 15 日以來新低。

印度 BSE 指數低開 2%。菲律賓馬尼拉綜指跌 2.2%，至 21 個月新低。馬來西亞吉隆坡綜指數跌 2.6%，至 3 個月新低。印尼馬尼拉綜指跌 2.1%，至 5 周新低。越南 VN 50 指數低開 2.2%，隨後跌幅擴大至 5.2% 至 942.51 點，為八周低位。泰股低開 2.6%，創 6 月以來最大跌幅。

台股加權平均指數跌幅收跌 6.3%，跌幅為 2008 年 1 月 22 日下跌 6.5% 以來最大，跌破萬點大關，報 9806.11 點，至少為 2017 年 5 月以來新低。半導體股引領市場走低，所有類股均下跌；883 隻股票中 870 隻下跌，10 隻上漲。台積電對指數下跌貢獻最大，下跌 7.0%。

香港恆生指數開盤跌 3.1% 至 25392.90 點，創 15 個月新低。A 股三大指數開盤大跌逾 3%，滬指開盤逼近「熔斷底」。A 股、港股暴跌幅度進一步擴大，滬指跌 5%，深成指跌 5.77%，創業板跌超 6%；香港恆生指數狂瀉近千點，跌幅擴大至近 4%。

日本日經 225 指數、東證指數分別低開 2%、1.9%。隨後，日股跌幅迅速擴大，日本日經 225 指數跌幅擴大至逾 4%，跌破 22600 關口，至一個月新低；東證指數跌逾 3%，將創 3 月以來最大單日跌幅。

澳洲股市 ASX 200 指數開盤跳水跌逾 2%，澳股收跌 2.74%，報 5883.80 點，創去年 11 月來新低。

韓國綜合股價指數跌逾 4%，觸及 2017 年 4 月來最低；韓國海力士跌超 3%、三星電子跌近 3%。

美股期貨盤後仍遭「追殺」，跌幅繼續擴大。道指期貨跌 193 點，跌幅 0.76%，納指期貨跌 0.56%，標普 500 期貨跌 0.55%。

與此同時，用於衡量美股波動性的芝加哥期權交易所「恐慌指數」VIX 漲破 20 關口至 22.96，創六個月新高。一日之內，VIX 漲幅達到 43.95%，為今年 2 月 5 日暴漲 115.6% 以來最高。

目前，十年期美債殖利率從近八年高位回落，跌幅擴大至 75 個基點，現報 3.150%。美債殖利率近期狂飆突進，正是引發投資者恐慌情緒的重要推手。周二，十年期美債殖利率上揚至 2011 年 5 月以來新高。

彭博援引 Saxo Capital 澳洲市場策略師 Eleanor Creagh 分析稱，能源價格上漲，升息導致資金成本上揚、流動性萎縮，以及正在進行的去全球化趨勢導致企業利潤壓縮，這已經開始影響市場並且裂縫正在顯現。

IMF 總裁拉加德表示，大型經濟體的央行間彼此行動並不同步，加速了資本外流；雖然不會對單日變動置評，但關注美股市場是合理的；各國股市整體看處於相當的高位。

匯市方面，美元指數走低，目前跌 0.28%，報 95.2；日元和澳元小幅走高。英鎊兌美元漲 0.4%，報 1.3239；歐元兌美元漲 0.4%，報 1.1565。

離岸人民幣兌美元一度跌破 6.94 關口，最低 6.9432，日內跌超 100 點。

日元今天繼續走強，美元兌日元匯率一度跌破 112 關口，目前報 112.07。

澳元兌美元匯率小幅上漲，但仍維持在 2016 年 2 月以來的低位，目前報 0.7066。

台幣兌美元從 30.9990 下跌至 31.1600，創 2017 年 1 月以來新低。

數位貨幣也哀鴻遍野。比特幣兌美元下跌近 4%，跌破 6500、6400 美元兩道關口，報 6312 美元。

圖片來源：zerohedge