歐股盤前─美股重挫亞股倒 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.7%

美股週三重挫，今 (11) 日亞州股市全面崩跌，歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.7%。

台北時間週四下午 2 點 02 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.77%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.04%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.14%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.73%。

美中貿易戰延燒、聯準會 (Fed) 持續升息，加上美債殖利率飆升，使投資人憂慮情緒加劇，週三美股重挫，標普 500 指數跌至 3 個月低點，連續 5 個交易日下跌；道瓊工業指數重挫 831.83 點，30 檔成份股全數下跌；那斯達克指數跌逾 4%，創 2016 年 6 月以來最大跌幅。

昨日標普 500 指數收跌 3.3%，至 2785.68 點；道瓊工業指數收跌 3.2%，至 25598.74 點；那斯達克指數收跌 4.1%，至 7422.05 點。

受美股暴跌影響，週四亞股全面下挫，陸股滬深兩市、香港恆生指數、日經 225 指數，開盤皆跌逾 3%；台股收跌 660.72 點，跌幅逾 6%，失守萬點。

美股創 2 月以來最大跌幅，美國總統川普把矛頭指向 Fed，稱 Fed「瘋了」，升息是個錯誤。

週三美股收盤後，白宮新聞秘書 Sarah Sanders 透過聲明表示，雖然股市下跌，但美國經濟仍「極為強勁」。