iPad Pro諜照又走光 Smart Connector換位置啦？

蘋果 (AAPL-US) 預計今年秋天將會推出新款 iPad Pro，隨著時間將近，網路爆料也越來越頻繁，目前消息皆顯示 iPad Pro 將跟隨 iPhone 設計進行大改造，除了機身變得更迷你輕薄、除去耳機孔與 Home 鍵，昨日也傳出 iPad Pro 的 Smart Connector 將移至機背，整體外觀可能煥然一新。

蘋果爆料達人 OnLeaks 昨 (30 日) 日推特曝光了一張新款 iPad Pro CAD 圖檔。

傳聞新款 iPad Pro CAD 圖檔。(圖：推特 / OnLeaks)

圖片中可以看到，新款 iPad Pro 背面有一個新的凹槽，據傳可能是重新設計的 Smart Connector，位於背面底部並靠近 Lightning 介面，驗證早前 MacOtakara 傳聞的說法。

近期據日本 MacOtakara 網站最新報導，蘋果的新 iPad Pro 將跟隨 iPhone 腳步，不但移除 3.5mm 耳機孔，還將進行大變身。

蘋果的新 iPad Pro 傳加入瀏海家族行列。(圖：MacOtakara)

外型來說，目前的 10.5 吋與 12.9 吋的機型尺寸將變得更加薄小，邊框也會更窄。搭載最新身分認證機制，會以 Face ID 取代指紋辨識，取消 Home 鍵，相對地螢幕比例也會更大，耳機孔也會除去。遺憾的是，為了搭配 iOS 12，iPad Pro 也將換上讓果迷詬病的瀏海造型。

傳聞新款 iPad Pro 尺寸變更如下：

現有 10.5 吋 (50.6 x 174.1 x 6.1 公釐) 更換為 11 吋 (247.5 x 178.7 x 6 公釐)

現有 12.9 吋 (305.7 x 220.6 x 6.9 公釐) 更換為 12.9 吋 (280 x 215 x 6.4 公釐)

MacOtakara 報導也指出，新款 iPad Pro 可能將無法支援橫向臉部辨識，而且 Smart Connector 會移至機身後方，靠近 Lightning 介面。

硬體方面，新款 iPad Pro 將採用蘋果下一代 A12 處理器。預計將在 9 月正式推出。