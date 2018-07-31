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iPad Pro諜照又走光 Smart Connector換位置啦？

蘋果預計今年秋天將會推出新款iPad Pro。(圖：AFP)
蘋果預計今年秋天將會推出新款iPad Pro。(圖：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 預計今年秋天將會推出新款 iPad Pro，隨著時間將近，網路爆料也越來越頻繁，目前消息皆顯示 iPad Pro 將跟隨 iPhone 設計進行大改造，除了機身變得更迷你輕薄、除去耳機孔與 Home 鍵，昨日也傳出 iPad Pro 的 Smart Connector 將移至機背，整體外觀可能煥然一新。

蘋果爆料達人 OnLeaks 昨 (30 日) 日推特曝光了一張新款 iPad Pro CAD 圖檔。

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傳聞新款 iPad Pro CAD 圖檔。(圖：推特 / OnLeaks)

圖片中可以看到，新款 iPad Pro 背面有一個新的凹槽，據傳可能是重新設計的 Smart Connector，位於背面底部並靠近 Lightning 介面，驗證早前 MacOtakara 傳聞的說法。

近期據日本 MacOtakara 網站最新報導，蘋果的新 iPad Pro 將跟隨 iPhone 腳步，不但移除 3.5mm 耳機孔，還將進行大變身。

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蘋果的新 iPad Pro 傳加入瀏海家族行列。(圖：MacOtakara)

外型來說，目前的 10.5 吋與 12.9 吋的機型尺寸將變得更加薄小，邊框也會更窄。搭載最新身分認證機制，會以 Face ID 取代指紋辨識，取消 Home 鍵，相對地螢幕比例也會更大，耳機孔也會除去。遺憾的是，為了搭配 iOS 12，iPad Pro 也將換上讓果迷詬病的瀏海造型。

傳聞新款 iPad Pro 尺寸變更如下：

  • 現有 10.5 吋 (50.6 x 174.1 x 6.1 公釐) 更換為 11 吋 (247.5 x 178.7 x 6 公釐)
  • 現有 12.9 吋 (305.7 x 220.6 x 6.9 公釐) 更換為 12.9 吋 (280 x 215 x 6.4 公釐)

MacOtakara 報導也指出，新款 iPad Pro 可能將無法支援橫向臉部辨識，而且 Smart Connector 會移至機身後方，靠近 Lightning 介面。

硬體方面，新款 iPad Pro 將採用蘋果下一代 A12 處理器。預計將在 9 月正式推出。

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