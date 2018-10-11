崇佑-KYQ3營收達2.78億元 年增14.43% 正面看待Q4營運

中國最大金屬建材廠崇佑 - KY(5543) 公布 9 月合併營收 9,293 萬元，年成長 0.21%。2018 年第三季合併營收達 2.78 億元，改寫近三年單季新高記錄，較去年同期成 14.43%。崇佑 - KY 表示，今年第三季營收表現較去年同期成長 14.43%，主要受惠近兩年積極調整業務接單策略，憑藉崇佑 - KY 可滿足客戶自空間設計、產品具隔音、抗汙、防火防潮與耐震等客製化需求、工程配合彈性及良好的售後服務之整套金屬建材一條龍解決方案，係旗下「Buima」及「Syntex」兩大自有品牌打入地鐵、公共建設及具知名指標性訂單等案源之競爭優勢，第三季包括越南味丹食品、北京地鐵、寧波亞德客、南京台積電等大型金屬建材完工認列 ，挹注上海松江廠及江蘇鎮江廠等兩大生產基地整體產能稼動率保持高檔水準，並帶動第三季整體營收表現，繳出近三年單季新高之亮麗成績。



展望 2018 年第四季，看好整體營運表現將隨著年底即將進入傳統工程建案出貨及完工認列旺季而持續增溫，成功接獲上海最高雙子星大廈 - 星港國際中心之億元級大型訂單皆陸續於年底前完工認列，挹注整體營運良好成長表現，除此之外，受中美貿易戰越演越烈影響，全球開始掀起一波科技生產基地由中國製造向印度、澳洲、東南亞發展的轉移潮，未來崇佑 - KY 將著持續深耕歐美，著重南向開拓印度、澳洲、越南地區銷售布局，且不排除透過異業結盟合作模式進入其他地區市場，以期爭取到更多非中國地區電子業擴廠訂單機會，帶動集團整體營運良好銷售表現。

