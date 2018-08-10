味丹等廠工程完工入帳 崇佑7月營收22個月新高

金屬建材廠崇佑 (5543-TW) 今 (10) 日公布 7 月營收為 9183 萬元，創 22 個月以來新高，月增 0.33%，年增 31.94％。累計 1-7 月營收達 5.81 億元，較去年同期成長 14%，崇佑目前手中訂單能見度已達今年年底，下半年營運看俏。

崇佑 7 月營收 9183 萬元，改寫 22 個月以來新高，公司主管指出，營收主要受惠越南味丹食品、北京地鐵等大型金屬建材完工認列，帶動出貨表現升溫；另一方面，崇佑持續加速金屬天花板、金屬隔間牆體等市場滲透率，陸續在高端辦公樓、食品醫藥類無塵室等案源取得良好接單實力，旗下自有品牌「Buima」、「Syntex」市場占有率將隨出貨增加而同步上升，整體營運將重返成長軌道。

崇佑指出，深耕中國金屬建材市場長達 20 多年基礎，過去中國地區營收比重皆保持 51% 水準，並持續積極開拓美國、澳洲、越南等外銷市場布局策略，可逐步挹注集團營運動能。

崇佑第 2 季持續維持獲利，稅後純益 261 萬元，每股稅後純益 0.08 元，上半年稅後純益 338 萬元，較去年由虧轉盈，每股稅後純益 0.11 元；崇佑也已接獲億元級上海大型建案內裝工程，訂單能見度已直達年底。