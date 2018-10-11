今年Q3全球PC出貨量優於預期 微軟首次站上前五

根據研究報告顯示，全球 PC 在 2018 年第三季的出貨量為 6740 萬台，較去年同期下降 0.9%，不過依然優於先前預期的 - 3%，而微軟 (MSFT-US) 則首次進入美國前五大 PC 廠商。

美國設備與顯示器公司的資深分析師 Neha Mahajan 表示：「儘管 CPU 面臨短缺，但美國 PC 市場在筆記型電腦的強勁業績支撐下表現良好。商用電腦銷量穩定以及不斷成長的遊戲群體是美國 PC 市場樂觀的主要原因。」

個別公司來看，聯想 (LNVGY-US) 在全球範圍內處於領先地位，出貨量成長 5.8% 至 1615.2 萬台。而微軟則受惠於 Surface 系列商品，包含電腦與平板的銷售成長，目前在美國 PC 市場的市占率為 4.1%，擠下宏碁首次闖進全球前五的名單中。

全球 2018 年第三季出貨量前五名 (圖: VB)

微軟與前 5 名中的其他公司在目前依然相差甚遠，不過，出貨量較去年略微增加了 1.1 萬個，即成長了 0.1 個百分點。戴爾和蘋果 (AAPL-US) 則呈現下滑，整體美國市場在 2018 年第三季度持平，下降約 50,000 台，由此來說，微軟的 Surface 產品銷售情況良好。

對於微軟來說​​，Surface 可以是價值十億美元，而且持續成長的板塊，不過目前仍然很小。

在微軟的 Surface 策略目標中，並非成為全球主導地位的 PC 製造商，該公司著重在透過 Surface 系列產品使 Windows 系統服務更加提升，並為微軟帶來更多的創新商機。儘管如此，在微軟第一個 Surface 產品首次於六年前亮相後，便在今年進入美國前五名無疑是一項成就。