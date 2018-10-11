美國若真把中國列匯率操縱國 分析師警告：市場絕對會掀起新動盪

據傳美國財政部很可能在下周公布半年度報告時，將中國列為匯率操縱國。分析師擔心，若屆時成真，市場很有可能引發新一輪動盪，美股很有可能爆發另一輪拋售潮。

先前美國財政部內部人士透露，川普政府對於人民幣貶值十分不滿，忙著向美國財政部長梅努勤施壓，要在下禮拜公布的半年度外匯報告時，將中國列入匯率操縱國。梅努勤也最新警告，中美貿易問題持續對壘之際，中國在此時不宜讓人民幣競爭性貶值。

市場擔心，若屆時美國真的這麼做，很有可能引發全球市場新一輪動盪，甚至可能引發美股自今年二月以來最大拋售潮。高盛分析師 Zach Pandl 指出，屆時此舉會讓市場會把中美貿易爭端界定為再升級，對外匯市場來說亦同，更可能成為全球經濟成長的一大風險。

美元兌人民幣走勢圖

除了中美市場很可能巨震，和中國向來關係緊密的澳洲，也很可能跟著受影響。若美國真的把中國列為匯率操縱國，澳元也有可能跟著倒楣，今年來澳元兌美元跌幅逾 9%，創下 2016 年初以來的最低水平。先前花旗集團也曾警告，若市場緊張情緒加劇，要小心澳元兌日元進一步走貶。

花旗外匯策略師 Todd Elmer 表示，雖然中國不符合美國判斷該國是否屬操縱貨幣的三大官方標準，但財政部可以改變門檻。先前川普就曾表示，美國正在研究其匯率操縱公式。Elmer 在報告中指出，美國有五成的機率將中國列為匯率操縱國。

對此，美國財政部發言人並未對此置評。美國財政部前官員 Mark Sobel 表示，以目前情況來看，中國經常賬戶盈餘相對溫和、對外匯市場也很少干預，因此並沒有依據可以將中國列為匯率遭縱國，更警告若川普真的這麼做，會對目前正在進行的中美貿易談判造成極大破壞，更會破壞美國外匯報告長期以來的誠信與嚴謹性。