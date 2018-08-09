廣華-KY上半年每股賺4.02元 進入暑休淡季7月營收略減

廣華 - KY(1338) 公布上半年合併營收為 40.36 億元，較去年同期成長 10.02%，惟受到新舊車型更替期間，且加上客戶產品結構調整、人事費用增加、人民幣匯率貶值等因素影響，整體毛利率為 24.47%、營業淨利為 3.88 億元，稅後淨利為 3.37 億元，年減 6.33%，每股盈餘為 4.02 元。廣華 - KY 上半年就三大汽車內飾產品別方面，塑膠成型、塗裝及轉印零組件的營收比重分別為 26.20%、40.20%、23.73%；就客戶別方面來看，上半年三大日系、歐美系及自主品牌系車廠的營收比重分別為 70.31%、18% 及 4.11%。



廣華 - KY 自結 7 月合併營收為 6.61 億元，月減 1.71%，年增 1.43%，由於 7 月起進入汽車傳統暑休淡季，主要客戶的備貨力道相對平穩；累計前 7 月合併營收為 46.85 億元，年增 8.38%。



廣華 - KY 指出，由於傳統 7、8 月為品牌車廠暑休之傳統淡季，將不利於整體客戶的備貨力道，但新車款訂單有機會於汽車傳統暑休淡季結束後逐步加入量產，可望挹注下半年整體營運優於上半年的成長表現。另一方面，廣華 - KY 目前已接獲多款電動車訂單，將針對汽車塑膠件輕量化及環保工藝等相關技術進行研發及產品量產，由於新技術應用將有機會享有優於整體平均毛利率的水準，冀望隨著更多客戶對於新節能環保技術之需求增溫，帶動各大生產基地產能利用率提升，並有助於廣華 - KY 營運。