兩頭押寶 特斯拉大股東投資中國電動車業者Nio 持股11.44%

特斯拉 (TSLA-US) 第二大股東 Baillie Gifford & Co. 對最近剛掛牌上市的中國電動車製造商 Nio (NIO-US) 也表達了高度興趣。

根據週二 (9 日) 披露的監管文件，Baillie Gifford 目前擁有 Nio 11.44% 的股份。該公司表示已買進 8530 萬股股票，根據週一收盤價估算約為 5.15 億美元。

Baillie Gifford 是特斯拉股票的最大外部股東，持股 7.7%。特斯拉最大股東馬斯克 (Elon Musk) 擁有該公司約 20% 的股份。

該報告推動 Nio 股價收於 7.39 美元，上漲 22.35%，遠高於 6.19 美元的開盤價。股價在盤後交易中再次上漲 7% 並繼續攀升。

Nio 上月在紐約證券交易所 (NYSE) 上市時籌集了 10 億美元。

Nio 希望成為中國的特斯拉。該公司在美國、英國和德國都有業務，但它只在中國銷售 ES8 汽車。這款 7 座 SUV 的售價為 44.8 萬元人民幣，約合 65000 美元，比特斯拉的車款便宜，特別是因為最新加徵的進口關稅推高了其 Model X 型 SUV 和 Model S 型房車的價格。

這些關稅加上其他成本，如特斯拉運往海外的運輸費用，正在推動這家美國電動車製造商加速在中國工廠設廠計劃。

Baillie Gifford 不是同時投資特斯拉和 NIO 的主要投資人。另一家是騰訊控股，該公司持有特斯拉 4.9% 的股份和 Nio 的所有特殊股，讓這家中國科技巨頭擁有 Nio 22% 的已發行股票投票權。