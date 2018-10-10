廣發證券：「進口替代」可成為中國新經濟未來發展一大方向

廣發證券首席經濟學家、董事總經理沈明高認為中國的新經濟是一個慢經濟時代，需要給一些時間去發展，但長期來看需要警惕貿易摩擦和利率上行風險。他認為，貿易摩擦發生在全球兩個最大經濟體之間，只有一個結果即是「要分輸贏」，但這個耗時可能要5至10年甚至更久。

在貿易衝突之下，中國消費的重要性會更加突出。沈明高認為「佈局中國消費升級，就是佈局中國未來」。目前中國製造業方面，擁有全球最長和最全的產業鏈，同時工程師紅利明顯也是一大創新優勢。

另外，全球利率上行是中國經濟面臨另一大風險。沈明高認為美歐十年期國債收益率是全球利率走勢的一個指向，而美國十年期國債收益率有60至80年左右的長週期，當下這個週期實際是低端製造業的全球轉移週期。他表示目前已步入這個長週期，而在此之下，消費、原油、東南亞房地產以及保險等行業仍有投資機會。

根據大數據顯示，目前中國新經濟佔整個經濟三分之一左右，沈明高認為新經濟與傳統競技很大程度上有互補性，若政府加大刺激和鼓勵傳統經濟發展則會擠壓新經濟的發展空間。他又指「進口替代」可能是未來中國新經濟發展方向之一，因其可對沖外部壓力，生物醫藥、精細化工以及高端製造三個領域有望中長期獲益。

文：鄒舒惠