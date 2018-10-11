盤前財經大事搶先讀2018年10月11日

今日操盤前瞻

財政部發布 9 月稅收

主計總處發布 8 月薪資

法人說明會：大立光、太空梭、網龍

股東臨時會：台原藥

除權息：臺龍

日本 9 月國內企業商品物價指數同比

法國 9 月 CPI

美國 10 月 6 日當週首次申請失業救濟人數

美國 9 月 CPI

美國 10 月 5 日當週 EIA 原油庫存變動

美股盤後─擔憂利率快速上升 科技股重挫 道瓊狂跌 831 點

擔憂利率快速上升，科技股慘遭重創，美國股市週三大跌，華爾街遭遇八個月來最黯淡的一日。閱讀全文...

人民幣下跌 美國財長警告中國 勿讓人民幣進行競爭性貶值

中美兩國近來持續進行貿易戰。在週三刊出的接受報紙的訪問中，美國財政部長梅努欽雖然並未指責中國刻意壓低人民幣，但仍警告北京不要讓人民幣進行競爭性貶值。閱讀全文...

聽聽 IMF 的最新警告 減碼美國股市

Saxo 銀行投資長傑克森 (Steen Jakobsen) 週三告訴 CNBC 說，美國股市獨自上漲，因為投資人低估了經濟中的風險。投資人應了解美國股市價位已高，宜減碼因應。閱讀全文...

分散風險至國際股市 當心賠得更多

今年以來，美國股市的表現，適切說明了分散風險至國際股市，未必是聰明選擇。例如，今年 1 月底至 2 月初，美國股市重挫了逾 10%，國際股市跌幅却更大，情況還更糟。閱讀全文...

〈分析〉油價下一步：不確定性為流行語 100 美元成焦點

最近幾週，油價重新成為市場的焦點，布蘭特原油上週觸及每桶 86 美元，西德州原油來到每桶 75 美元上方，為 2014 年 11 月以來最高。油價是否將重返 100 美元，成為分析師討論的焦點。閱讀全文...